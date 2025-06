Prefeito envia à Câmara ofício que reconduz Prof. Dr. Alexandre e Prof. Dr. Wendel para reitor e vice da FAI

Assinado pelo prefeito José Tiveron (NOVO), chegou à Câmara Municipal o Ofício n°` 195/2025/GAB que indica a recondução do Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e Prof. Dr. Dr. Wendel Cleber Soares para os cargos de reitor e vice-reitor, respectivamente, da FAI (Centro Universitário de Adamantina). A decisão acompanha o resultado da eleição realizada no último dia 5 de maio pelo CONSU (Conselho Universitário), na qual eles receberam 15 dos 17 votos válidos.



“A atual gestão municipal reitera seu respeito à autonomia administrativa e financeira da instituição, mantendo o firme propósito de alinhamento institucional e diálogo permanente com sua Reitoria, sempre com vistas ao fortalecimento da qualidade dos serviços ofertados”, diz trecho do documento. E mais: “Após criteriosa análise dos projetos de gestão apresentados pelos candidatos constantes na lista tríplice, considerando os critérios técnicos, administrativos e acadêmicos, bem como conforme reiterado, o trabalho reconduzindo pelo Conselho Universitário, esta Administração entendeu que os Professores Dr. Alexandre Teixeira de ‘Souza e Dr. Wendel Cleber Soares apresentaram cora maior clareza e assertividade propostas capazes de manter a instituição a sólida e em constante evolução durante o período de sua gestão”.



Com o envio do Ofício ao Poder Legislativo, baseado nos trâmites legais, os vereadores deverão decidir se referendam ou não os nomes apresentados pelo chefe do executivo. Uma cópia já foi enviada para cada edil para conhecimento e análise.

“Esta gestão municipal manterá uma relação de cooperação estreita com a futura Reitoria, sempre prezando por um diálogo franco e construtivo, com o único e claro objetivo de alavancar o sucesso da instituição em todas as suas dimensões”, afirma outra parte do documento.



A votação pelos vereadores do ‘Referendo’ à indicação do prefeito deve ocorrer já na próxima sessão ordinária marcada para o dia 16 de junho ou em sessão extraordinária convocada pela Presidência antes ou depois dessa data.