Blitz de trânsito apreende cinco motocicletas irregulares em Adamantina

Na quarta-feira (4), uma operação voltada à fiscalização de motociclistas foi promovida em Adamantina pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), com o apoio da Polícia Militar. A ação ocorreu no início da estrada vicinal Moysés Justino da Silva, nas imediações do Lar dos Velhos.

Durante a abordagem, 72 condutores foram parados, resultando em cinco autuações. Dentre as irregularidades encontradas, uma delas foi por circular com um veículo que não possuía o licenciamento em dia. As outras quatro infrações se referem à condução de motocicletas em más condições de uso. Conforme informado pelas autoridades, os veículos foram encaminhados ao pátio.



Segundo o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir um veículo sem licenciamento é uma infração gravíssima, sujeita a multa no valor de R$ 293,47, além da adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O licenciamento deve ser feito anualmente, e a ausência do pagamento impede a circulação legal do veículo.

Conduzir um veículo em péssimo estado de conservação é uma infração prevista no artigo 230, inciso XVIII, também do CTB. Essa conduta é classificada como grave, e o motorista pode ser penalizado com multa de R$ 195,23, além de receber 5 pontos na CNH. (Por: Redação)