Trezena, Missa e Festa Junina do Padroeiro fecham comemorações do Jubileu de Diamante da Paróquia Santo Antônio

Para destacar as comemorações do Jubileu de Diamante da Paróquia Santo Antônio de Adamantina a TV Folha Regional convidou a estar no programa Entrevista da Semana de segunda-feira passada (2) os representantes do Conselho Paroquial Pastoral, Gabriel Antônio da Cruz e Ivone Oliveira, para falarem sobre os eventos agendados neste mês. Vale lembrar que as festividades religiosas e celebrações vêm sendo realizadas desde o dia 25 de janeiro, data oficial do aniversário.

Desde o dia 31 de maio, a Matriz está com a Trezena de Santo Antônio, com padres originários da Paróquia Santo Antônio de Adamantina ou que nela exerceram o ministério presbiteral. “E os encontros seguem até o dia 12. Neste sábado (7), por exemplo, a partir das 19h, receberemos o Pe. Nelson Bernardino. Amanhã, domingo (8), às 19h, a celebração será de gratidão aos padres e leigos falecidos”, informou Gabriel.

Para fechar a Trezena, dia 13 de junho, a partir das 19h, haverá a Procissão com a imagem do Padroeiro passando por ruas da cidade e na Matriz a missa festiva na data do aniversário de 76 anos de Adamantina.

Ainda segundo os representantes do CPP, o evento que fechará a programação do Jubileu é a tradicional Festa Junina do Padroeiro, marcada para o próximo sábado (14), no Recinto Poliesportivo, a partir das 18h.

“Estamos na reta final da organização. Teremos lá 24 barracas com comidas, bebidas e brinquedos, e mais de 33 prêmios, inclusive um carro 0km (Fiat Mobi) e duas motos 0km (Honda Fan e Honda Biz), além de dois televisores. E ainda estamos recebendo mais doações de brindes que podem ser levados na secretaria da Paróquia”, destacou Ivone.

Para concorrer aos prêmios, os cupons podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10,00. Mais informações pelo telefone 3521 1014.

AA entrevista completa está disponível nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube), bem como no portal adamantinanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

.