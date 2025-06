Vereadores pedem reativação imediata do Conseg em Adamantina

Com a apresentação da Indicação nº 235/25 um grupo de vereadores solicitou à Prefeitura de Adamantina estudo para a reativação imediata do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), que se encontra com as atividades suspensas há cinco anos, por consequência das medidas preventivas de restrição de convívio social na pandemia da Covid-19 e as reuniões não foram retomadas.

“O órgão é uma instância fundamental de participação cidadã, integração comunitária e apoio às forças de segurança pública. No nosso município desempenhou historicamente um papel relevante na promoção do diálogo entre a sociedade civil e os órgãos policiais, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e colaborativo”, destacam o Prof. Hélio Santos, Edinho Ruete, Rogério Sacomam e Aguinaldo Galvão.

A nova formação do Conseg, segundo a proposta dos legisladores, teria lideranças comunitárias, representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil e da sociedade civil organizada. E seria restabelecido o cronograma regular de reuniões mensais.

“A reativação permite a reconstrução de redes de apoio e confiança entre moradores, comerciantes, líderes comunitários e autoridades, fortalecendo a coesão social e promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada. Diversos bairros da cidade têm apresentado preocupações recorrentes com furtos, vandalismo, tráfico de drogas e outras questões que impactam diretamente na qualidade de vida da população. A ausência de um canal estruturado para o diálogo com as autoridades policiais enfraquece as possibilidades de solução conjunta”, reforçam.

A Indicação passou pelo plenário do Poder Legislativo e foi encaminhada para a análise e possível atendimento do Poder Executivo.

Por Ricardo Bispo

.