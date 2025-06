Saúde contrata médico regulador para coordenar agendamentos de consultas na rede municipal

Com o objetivo de organizar o acesso dos pacientes às consultas médicas especializadas, de acordo com informações do portal Life FM, a Secretaria Municipal de Saúde contratou o médico regulador Guilherme Dias Bonadirman por meio do processo licitatório – Pregão Eletrônico nº 09/2025.

Médico sanitarista e graduado em Medicina pela Universidade Estácio de Sá (RJ), o profissional também é especialista em Saúde Pública pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Liderança e Gestão em Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atualmente, cursa mestrado em Saúde Coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr, Guilherme já fazia parte da saúde pública do município e na Santa Casa, bem como integra o corpo de docentes da FAI (Centro Universitário de Adamantina).

De acordo com o Edital nº 36/2025, que amparou a contratação, a inclusão do médico regulador na rede municipal qualificará a gestão dos fluxos assistenciais e pretende reduzir o tempo de espera para atendimentos de maior complexidade.

“Trabalhar com Regulação é, acima de tudo, garantir que o acesso à saúde aconteça de forma justa, baseada em critérios técnicos e nas reais necessidades das pessoas. Conheço a rede e a realidade local, e quero contribuir com responsabilidade, humanização e organização”, declarou o médico à Life FM.

