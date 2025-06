ARTIGO: Você sabe o que é o IPS? E como está o seu município segundo esse indicador?

Nos últimos dias foi divulgado o Índice de Progresso Social (IPS) – 2025, e para a nossa surpresa alguns municípios de nossa região estão entre os primeiros colocados, tanto na esfera estadual, quanto federal.

Pois bem, mas o que é esse IPS e por que tanto alarde sobre ele?

O IPS é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil utilizando critérios divididos em diferentes dimensões.

O IPS Brasil 2025 é composto por 57 indicadores secundários de fontes públicas que são exclusivamente sociais, ambientais e que medem resultados, não investimentos. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior)[1]. (grifo nosso)

A partir desse contexto, as cidades que compõem a Nova Alta Paulista apresentaram os seguintes indicadores (vide Tabela 1):

Tabela 1: Classificação dos municípios que compõem a Nova Alta Paulista, segundo o IPS-2025

Município Índice Região Estado Brasil Adamantina 69.19 1 12 18 Arco Íris 68.76 2 20 30 Osvaldo Cruz 68.44 3 29 41 Flora Rica 68.27 4 39 53 Inúbia Paulsita 67.5 5 64 93 Tupã 67.46 6 67 98 Pracinha 67.15 7 83 125 São João do Pau D’Alho 67.09 8 90 134 Tupi Paulista 67.03 9 92 138 Nova Guataporanga 66.89 10 100 148 Queiroz 66.64 11 114 180 Sagres 66.51 12 122 191 Bastos 66.14 13 153 242 Santa Mercedes 65.91 14 174 275 Iacri 65.76 15 186 306 Monte Castelo 65.37 16 220 385 Irapuru 65.17 17 239 433 Dracena 65.14 18 241 435 Ouro Verde 64.9 19 270 493 Parapuã 64.75 20 292 529 Mariápolis 64.58 21 309 571 Junqueirópolis 64.55 22 315 580 Pacaembu 64.54 23 317 583 Lucélia 64.24 24 343 658 Herculândia 64.23 25 345 661 Salmourão 63.31 26 437 940 Flórida Paulista 63.25 27 440 962 Panorama 63.1 28 452 1011 Paulicéia 62.51 29 506 1240 Rinópolis 61.72 30 541 1490

Fonte: https://ipsbrasil.org.br/pt/conheca/ips. Acesso em: 02 Jun. 2025

Org. Tiago Rafael dos Santos Alves.

No intuito de facilitar a visualização de tais indicadores, produzi uma representação cartográfica (mapa), onde é possível verificar os municípios supracitados em diferentes graduações (mais escuro = indicador mais alto / mais claro = indicador mais baixo) (vide Mapa 1).

Mapa 1: Índice de Progresso Social (IPS) – 2025 – Nova Alta Paulista

Fonte: https://ipsbrasil.org.br/pt/conheca/ips. Acesso em: 08 Jun. 2025

Org. Tiago Rafael dos Santos Alves.

Como se vê, na Nova Alta Paulista lideram esse ranking os municípios de Adamantina, Arco-Íris e Osvaldo Cruz. Por outro lado, nas últimas colocações, encerram a lista Panorama, Paulicéia e Rinópolis.

Cumpre destacar que, quando comparamos estes municípios ao restante do país, a nossa região ainda apresenta bons resultados (cor azul) (Vide Mapa 2). E com isso, vale a análise da Região Norte, a qual apresenta os piores indicadores nacionais (cor vermelha).

Mapa 2: Índice de Progresso Social (IPS) – 2025 – Brasil

Fonte: https://ipsbrasil.org.br/pt/conheca/ips. Acesso em: 08 Jun. 2025

Com isso, agora cada município do Brasil — inclusive os da nossa região — conta com mais um indicador que pode ajudar na hora de tomar decisões e propor melhorias com base nos dados analisados. Já para nós, como sociedade civil, fica o papel de acompanhar de perto, cobrar e fiscalizar, sempre buscando o progresso dos municípios que fazem parte da Nova Alta Paulista.

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor / Gestor Ambiental

Mestre em Ciências – PPGG-MP – FCT/UNESP

Doutorando pelo PGAD – FCE/UNESP

