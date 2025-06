Homem é preso após agredir a própria mãe, de 67 anos, em Adamantina

Na noite de quinta-feira passada (5), um homem foi detido pela Polícia Militar em Adamantina sob suspeita de ter agredido a própria mãe, uma idosa de 67 anos. A ocorrência teve início após uma ligação ao número de emergência 190, que mobilizou uma equipe até o endereço indicado.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a pessoa que fez a denúncia, a qual relatou que a vítima da agressão era a mãe do acusado. Diante dos fatos e das informações colhidas no local, os agentes deram voz de prisão ao suspeito.

Ele foi levado ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu detido e à disposição do Judiciário para as providências legais cabíveis. (Por: Redação – Foto: Arquivo)