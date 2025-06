Solucionados problemas de manutenção em córrego e na estrutura do Parque Caldeira

A situação de falta de conservação em que se encontrava o Parque Caldeira foi solucionada pela Prefeitura de Adamantina, após serem divulgadas manifestações dos usuários e moradores vizinhos, inclusive foi tema de cobranças em sessão da Câmara Municipal.

As reclamações chamavam a atenção para as necessidades de reparos e completa limpeza no leito do córrego Tocantins, que atravessa o parque, além de cuidados em toda a estrutura ao redor do espaço de lazer e exercícios.

A Prefeitura empregou equipes de diferentes setores para fazer as manutenções devidas, por meio da limpeza ao redor do parque e dos consertos na parte de iluminação pública da pista de caminhada.

A ação também visava acabar criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e Chikungunya, com a desobstrução da canalização do córrego ao retirar entulhos acumulados e eliminar pontos de água parada.

Os usuários do espaço e moradores perceberam as melhorias e fizeram contato com a Redação do Jornal Folha Regional na última quinta-feira (29) para informar que os problemas existentes foram solucionados. A reportagem esteve no local na manhã desta sexta-feira (30) e constatou as mudanças.

Por Folha Regional Adamantina

