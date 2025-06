Plantão da CDHU realiza quase 80 atendimentos a mutuários em Adamantina

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) realizou, no último dia 24 de maio, um plantão especial de atendimentos aos mutuários de Adamantina. A ação aconteceu nas dependências da Câmara Municipal e teve como objetivo facilitar o acesso dos moradores a serviços relacionados às unidades habitacionais do município.

O evento foi promovido em parceria com a Prefeitura de Adamantina, atendendo a uma solicitação do vereador Aguinaldo Galvão. O vereador tem mantido contato frequente com a unidade regional da CDHU em Presidente Prudente, buscando ações que aproximem o atendimento da população local.

Durante o plantão, os mutuários puderam realizar acordos, negociar débitos e regularizar pendências diversas junto à CDHU. A iniciativa foi bem recebida pelos moradores, que elogiaram a comodidade de poder resolver suas demandas sem precisar se deslocar para outros municípios.

Segundo o vereador Aguinaldo Galvão, o plantão foi mais uma medida concreta para atender as famílias adamantinenses com mais eficiência e respeito. “Essa aproximação com a CDHU é essencial para garantir que nossos cidadãos tenham acesso facilitado aos seus direitos e possam manter suas moradias em situação regular”, destacou o vereador.

A expectativa é que novas edições do plantão sejam realizadas futuramente, ampliando o atendimento aos mutuários da cidade.

Por Folha Regional Adamantina

