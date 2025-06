Prefeitura reconsidera e trecho da Alameda Fernão Dias volta a ter mão dupla

A Prefeitura de Adamantina reconsiderou a medida que transformou em mão única um trecho da alameda Fernão Dias, nas proximidades de uma escola e igreja evangélica. A implantação do sentido único centro-bairro ocorreu em abril.

Na manhã do último sábado (31) equipes do Departamento Municipal de Trânsito atuaram no local fazendo as repinturas de solo e ajustes nas placas de sinalização. Após a secagem o trânsito foi liberado, restabelecendo o fluxo nos dois sentidos de direção.

A mudança feita em abril havia afetado a fluidez e mobilidade para moradores da Vila Freitas, que questionaram a medida, sobretudo em razão de terem como alternativa, para deixarem o bairro, apenas as saídas pela avenida Rio Branco. No começo havia sinalização informando “período de teste”.

Na ocasião da implantação da mão única houve pintura de solo e instalação de placas. Desta forma as marcações de solo tiveram que ser apagadas e repintadas, o que foi feito na manhã do último sábado.

Por Folha Regional Adamantina

.