FAI Adamantina Futsal vence e se classifica para a segunda fase da Liga Paulista

Após altos e baixos em quadra, em sua primeira participação na disputada e difícil Liga Paulista de Futsal Sub-20, a equipe da FAI Adamantina Futsal mostrou suas forças e encerrou sua participação na 1ª fase da competição paulista com êxito, garantindo sua classificação para a 2ª fase.

A classificação da equipe adamantinense foi na importante vitória diante do lanterna do Grupo – B, o Américo Brasiliense pelo placar de 5 a 0.

Os gols foram marcados através dos jogadores: Veroni, Jefferson, César Goleiro, Kaká e Miguel

A partida foi realizada no sábado (31) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina que recebeu um bom público que vibrou com a exibição da equipe adamantinense.

GUARAREMA EM ADAMANTINA

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub – 20, volta a quadra neste sábado (7) às 20h00 novamente nos seus domínios no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, onde enfrentará o time do Guararema Futsal.

O confronto entre as duas equipes será ida e volta, válido pela 2ª fase da Liga Paulista de Futsal.

Por: Jair Kbça – Fontes de informação: Anderson Cristiano – Foto Instagram

.