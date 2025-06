Finalistas da Copa Pratas da Casa de Adamantina sairá na noite desta terça-feira (3)

Os finalistas da 1ª edição da Copa Pratas da Casa de Futebol Médio de Adamantina, será conhecido na noite desta terça-feira (3) na praça de esporte da Ampac Parque Cecap (campo ao lado do cemitério).

Em campo quatros equipes lutam e disputam duas vagas para as finais que acontece no sábado (7) no campo da ADPM de Adamantina.

Os confrontos das semifinais com jogos que prometem ser bastante disputados, serão os seguintes.

-No primeiro jogo com início marcado para às 19h00, Adamantina City F.C./ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência/ JR Medicina Equina enfrenta a Portuguesa F.C./ Fort Pedras Marmoraria.

-No segundo jogo marcado para iniciar às 20h00, Resenha E.C./ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem Dr. Fernando Jacinto/ WL Barbearia enfrenta Vila Freitas F.C./ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca da Arlete Salgados/ Anderson Veículos.

PENALIDADES

No regulamento da competição caso as partidas terminarem empatadas, irão para as cobranças de penalidades com 5 penalidades de cada equipe. Sendo que se persistir o empate haverá cobranças alternadas, até sair o vencedor.

ARBITRAGEM

Raiuri Miranda e David Sorriso

MESÁRIO

Márcio Nery

ORGANIZAÇÃO

Raiuri Miranda e David Sorriso

Por: Jair Kbça – Fotos: Rita Nery

.