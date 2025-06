Realização da ExpoVerde 2025 ainda não é certeza, diz prefeito no rádio

A realização da ExpoVerde neste ano pela Prefeitura de Adamantina ainda não é certeza. A afirmação foi dada pelo prefeito José Tiveron (Novo) em entrevista à Rádio Brasil de Adamantina nesta segunda-feira (2). O alto custo da festa e o cenário de retração de receitas nos cofres municipais são apontados como motivos da cautela. No ano passado o evento realizado pela administração anterior custou cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres municipais, conforme números levantados pelo Siga Mais no portal da transparência municipal.

Sem fonte de receita externa que responda pelo alto volume de investimento e queda na arrecadação – inclusive fator alegado pela atual administração ao retrair em pautas envolvendo complementação no reajuste salariais do funcionalismo – o prefeito sinalizou que prefere aguardar, para o próximo ano, do que fazer um evento retraído.



Foi nesse contexto que ele falou sobre o tema no rádio. “Eu sou pela coisa bem feita e que gere um resultado bom para todos”, disse no rádio. “Então se você for fazer uma festa, uma feira daquele porte e importante como é a nossa Feira do Verde, e fazer um negócio muito fraco, o evento não vai ter a entrega que a população merece”, continuou.

Tiveron revelou que pretende fazer ajustes no evento, que promovam o lazer, e também valorizem os expositores, as empresas e o agro local. Mas reforçou sua fala de cautela. “Eu não estou falando que não vai ter, mas prefiro esperar um pouco e, se for, divulgar um pouco mais à frente”, frisou. Não foi informado prazo para anunciar a decisão definitiva por realizar ou não o evento.



Ao final de sua fala sobre o tema, Tiveron reforçou mais uma vez sua cautela. “Eu prefiro com certeza, e a nossa equipe junto, fazer um grande evento do que uma coisa pequenininha e acanhada, meia boca, porque críticas vão ter se eu não fizer, como também se fizer uma coisa muito pequena. Então o meu ponto de vista é poupar, juntar uma quantidade de dinheiro suficiente e fazer um negócio bonito e grande para 2026”.

A grade de shows, que responde pelo maior volume de despesas, teve no ano passado nomes como Maiara & Maraisa, Brenno & Matheus, Matheus & Kauan, Paraná, Felipe & Rodrigo e Luan Pereira. Segundo divulgou a Prefeitura de Adamantina após o evento, a programação pelou 100 mil pessoas ao recinto poliesportivo. (Reportagem: Siga Mais – Foto: Divulgação)