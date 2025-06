Prefeitura de Adamantina contrata rastreamento em tempo real para 84 veículos da frota municipal

A Prefeitura de Adamantina concluiu o processo de licitação para a contratação de uma empresa especializada no fornecimento e instalação de rastreadores veiculares em 84 veículos da frota municipal. As informações constam na seção de licitações do site oficial do poder público. O contrato inicial tem vigência de um ano a partir da assinatura, com valor de R$ 24.780,00. A empresa vencedora é a Web Rast Ltda EPP (nome fanta-sia V-Track), com sede em Americana.

A contratação ocorreu por meio do Processo Licitatório nº 43/2025 – Dispensa de Licitação nº 26/2025. O termo de referência que integra o processo é de autoria da Secretaria Municipal de Obras. “A questão do uso eficiente dos recursos públicos tem recebido grande importância nas discussões sobre boas práticas de gestão. Nesse sentido, faz-se necessária a execução de serviços de qualidade, com máxima eficiência e precisão”, des-taca o texto que abre as justificativas para a medida.

Na sequência, o documento reforça a importância do serviço: “A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento da frota muni-cipal irá contribuir de forma significativa para a gestão municipal, suprindo a necessida-de de um controle efetivo das rotas realizadas durante as atividades diárias, aumentando a produtividade e a economicidade na gestão da frota, além de trazer maior transparên-cia aos gastos públicos”, segue.

O termo de referência considera o recurso tecnológico indispensável para a gestão da frota pública: “A plataforma de rastreamento é uma ferramenta essencial para o controle e segurança da frota de veículos, uma vez que o serviço fornecerá dados necessários para garantir mais organização, agilidade e segurança logística aos usuários”.

Conforme o edital, a empresa contratada será responsável pela instalação dos rastreadores nos veículos identificados da frota municipal. Os dispositivos serão fornecidos em sistema de comodato, permitindo o acesso remoto ao rastreamento em tempo real, por meio de sistema e aplicativo (APP).

Entre as especificações do serviço, está o rastreamento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com cobertura em todo o território nacional. A comunicação dos dados ocorrerá em intervalos de um minuto com o veículo ligado, e a cada 60 minutos com o veículo desligado.

A plataforma deverá ainda gerar relatórios detalhados sobre o deslocamento dos veículos, incluindo visualização da rota em mapa, horários de início e fim dos trajetos, velocidade máxima e média praticada, distância percorrida, entre outras informações úteis para o monitoramento e controle da frota.

Por Siga Mais

