Câmara aprova referendo para recondução do Prof. Dr. Alexandre e Prof. Dr. Wendel à Reitoria da FAI

Por unanimidade, ou seja, nove votos, foi aprovado durante sessão ordinária realizada na noite de ontem (segunda-feira) na Câmara Municipal o Ofício nº 195/2025 que solicitava o referendo do Poder Legislativo para a recondução do Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e Prof. Dr. Dr. Wendel Cleber Soares para os cargos de reitor e vice-reitor, respectivamente, da FAI (Centro Universitário de Adamantina).



O documento estava assinado pelo prefeito José Tiveron (NOVO).



As decisões – do Executivo e indicar e do Legislativo em referendar – acompanham o resultado da eleição realizada no último dia 5 de maio pelo CONSU (Conselho Universitário), na qual eles receberam 15 dos 17 votos válidos.

“Após criteriosa análise dos projetos de gestão apresentados pelos candidatos constantes na lista tríplice, considerando os critérios técnicos, administrativos e acadêmicos, bem como conforme reiterado, o trabalho reconduzindo pelo Conselho Universitário, esta Administração entendeu que os Professores Dr. Alexandre Teixeira de ‘Souza e Dr. Wendel Cleber Soares apresentaram cora maior clareza e assertividade propostas capazes de manter a instituição a sólida e em constante evolução durante o período de sua gestão”, dizia o texto do Ofício.



Com a aprovação na Câmara, agora, o Executivo oficializará a recondução da atual Reitoria da FAI para o novo mandato que se iniciará no dia 1º de julho de 2025 e se encerrará em 30 de junho de 2029. (Por: Ricardo Bispo / Foto: Diego Fernandes – Adamantina NET)