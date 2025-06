Fundo Social de Adamantina entrega 14 mil peças arrecadadas na Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina realizou na quarta-feira, dia 11 de junho, a entrega de aproximadamente 14 mil peças de roupas arrecadadas durante a Campanha do Agasalho 2025. A cerimônia de distribuição ocorreu na sede do Fundo Social e contou com a presença de representantes de diversos bairros da cidade, que receberam os itens para repasse às famílias em situação de vulnerabilidade.

A campanha foi promovida no mês anterior e mobilizou a comunidade adamantinense em uma grande corrente de solidariedade. Com o apoio dos atiradores do Tiro de Guerra local e de voluntários, as doações foram coletadas por meio de mutirões porta a porta e também em pontos fixos espalhados pela cidade.

As roupas, em sua maioria peças de inverno como agasalhos, cobertores e calçados, foram organizadas e destinadas a lideranças comunitárias de 17 bairros: Mario Covas, Bela Vista, Jardim das Acácias, Parque do Sol, Vila Freitas, Jardim Primavera, Jardim Adamantina, Vila Cristina/Vila Jurema, Itamaraty, Lagoa Seca, Vila Jamil de Lima/Morada do Sol, Parque Cecap, Jardim Paulista, Vila Nilza, Jardim dos Poetas e Jardim Brasil.

De acordo com o Fundo Social, a iniciativa teve como principal objetivo garantir mais dignidade e conforto às famílias carentes durante os dias mais frios do ano. “Mais uma vez, a população de Adamantina demonstrou um grande espírito de solidariedade, contribuindo com generosidade para que ninguém passe frio neste inverno”, destacou a coordenação da campanha.

A ação reforça o papel do Fundo Social como elo entre o poder público e a sociedade civil na promoção de políticas de assistência social e cidadania. As lideranças comunitárias agora ficam responsáveis por organizar a distribuição local, assegurando que as doações cheguem a quem realmente necessita.

A Prefeitura de Adamantina, por meio de suas redes sociais, agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso da campanha, reafirmando o compromisso com ações de apoio social e a valorização do trabalho voluntário no município.

