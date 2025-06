Festa Junina do Padroeiro novamente é sucesso com grande público e sorteio de prêmios

A tradicional Festa Junina do Padroeiro, promovida pela Paróquia Santo Antônio de Adamantina, foi realizada no último sábado (14) e mais uma vez superou as expectativas, reunindo um grande público no Recinto Poliesportivo.

O evento, que já se consolidou como uma das maiores festividades juninas da região, atraiu visitantes de Adamantina e municípios vizinhos, com uma programação marcada pela fé, cultura popular e solidariedade.

Com uma estrutura completa, o espaço foi preparado para receber com conforto e segurança os participantes, que puderam desfrutar de uma vasta praça de alimentação com comidas típicas juninas, além do já tradicional churrasco servido durante a festa.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o sorteio de prêmios, que movimentou a multidão presente. Foram entregues cinco grandes prêmios, sendo:

-1º prêmio: Um automóvel Fiat Mobi, sorteado para Bárbara Cosellin

-2º prêmio: Uma moto Honda Fan Start, sorteada para Célio Fresca

-3º prêmio: Uma moto Honda Biz, sorteada para Valdir Ferreira (Peixaria)

Além disso, duas smart TVs também foram sorteadas, completando a premiação especial da noite.

A organização do evento envolve diretamente diversos movimentos pastorais e sociais da Paróquia Santo Antônio, que trabalharam de forma voluntária em todas as etapas da festa — desde a montagem das barracas, recepção do público, até o preparo dos alimentos. Esse engajamento reforça o espírito comunitário e solidário que é a marca registrada da festividade, cuja renda é revertida para ações sociais e atividades da própria paróquia.

A Festa Junina do Padroeiro de Adamantina é mais do que uma celebração religiosa e cultural: é uma demonstração viva da união e generosidade da comunidade.

