Prefeitura de Adamantina anuncia novo reajuste no vale-alimentação de servidores municipais

A Prefeitura de Adamantina anunciou, nesta segunda-feira (2), um novo reajuste no valor diário do vale-alimentação concedido aos servidores municipais. A partir deste mês de junho, o benefício passará de R$ 33,00 para R$ 36,00 por dia trabalhado.

O comunicado foi feito por meio de um informativo oficial à imprensa e representa o segundo reajuste concedido neste ano. Em janeiro, o valor já havia sido alterado para R$ 33,00, e agora recebe novo acréscimo de R$ 3,00 por dia.

Com o reajuste, o valor mensal do benefício, considerando 22 dias úteis de trabalho, passará de R$ 726,00 para R$ 792,00 — um aumento de R$ 66,00 no total mensal recebido pelos servidores.

A medida mostra o esforço da administração municipal com a valorização do funcionalismo público, uma vez que em razão da baixa arrecadação este ano, até o momento impede a conceder reajuste acima da inflação, conforme pretendia a categoria.

A Prefeitura ainda informou que segue avaliando outros benefícios e políticas de incentivo ao servidor ao longo do ano.

Com informações da PREFEITURA DE ADAMANTINA



.