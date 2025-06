Hasteamento do Pavilhão Nacional abre a programação alusiva aos 76 anos de Adamantina

Após a entoação do Hino Nacional e de Adamantina, a secretaria de Cultura e Turismo, Ana Queila Zanardo disse que para o município chegar onde chegou foi preciso contar com o trabalho de muitas pessoas que amaram e amam Adamantina e o objetivo é continuar construindo uma Adamantina cada vez melhor.

Com o hasteamento do pavilhão nacional teve início na manhã de ontem (1), as comemorações pelos 76 anos de Adamantina. Participaram da solenidade, o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, vereadores, secretários municipais, autoridades, atiradores do Tiro de Guerra e população.

Eder Ruete, presidente da Câmara Municipal, disse que o quanto ama a cidade e que se sente honrado em poder contribuir com o município. Em sua fala, ele ainda lembrou de Antônio Goulart Marmo e Euclydes Romanini, homens que lutaram pelo município.

Apesar disso, afirmou que tudo tem um propósito e o trabalho em conjunto vai possibilitar um município cada vez mais forte. “Parabéns a essa cidade que me acolheu, sou adamantinense de coração”, garantiu.

O comandante do Tiro de Guerra 02-080, Leonardo Souto, relembrou que durante a mesma solenidade realizada ano passado, disse que Adamantina não estava em suas prioridades.

• Nesta terça-feira (3), acontece a Oficina Ponto Mis com o tema Infância no Cinema com Cássio Starling

• Na quinta-feira (5), a partir das 8h, acontece a Semana da Animação no anfiteatro Fernando Paloni

• Na sexta-feira (6), acontece mais uma apresentação de cinema que integra o Projeto Cinema Clube Viva Memória.

• As inscrições para o 1º concurso de desenho já estão abertas e seguem até o dia 10 de junho. Os alunos do ensino médio das escolas estaduais e privadas podem efetivar sua participação com o professor regente da disciplina de Artes.

• No sábado (7), será realizado o 1º torneio de Tênis de Mesa no Centro de Formação Esportiva – Centro Comunitário AMJAIP a partir das 8h. Haverá também a final da 1ª Copa a partir das 15h na ADPM e, ainda, a Casa Afro recebe uma oficina de tranças a partir das 8h.