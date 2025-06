Acidente entre charrete, carro e motos deixa 2 mortos e 1 ferido em marginal de rodovia

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida após um acidente entre uma charrete, um carro e duas motos na rua marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Campinas (SP), na noite de domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 19h na Rua Cesar Fernandes Borges Soares, no Distrito Industrial. A via fica próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

Uma das vítimas morreu no local do acidente, segundo a prefeitura. A outra chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do Hospital das Clínicas da Unicamp.

A pessoa ferida foi levada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde seguia em atendimento até esta publicação.