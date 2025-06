Participação do FAI Adamantina Futsal na Copa Paulista superou as expectativas, segundo presidente

Após encerrar a participação do time na Copa Paulista, o presidente do FAI Adamantina Futsal Sub-20, Daniel Marques veio à TV Folha Regional para participar do programa Entrevista da Semana na última segunda-feira (17).

“Fazendo uma avaliação de resultado, levando em consideração a quantidade de treinos (dois) por semana, também distância que estavam nossos jogadores e outras dificuldades, foi acima do que imaginávamos”, analisou.

O projeto do Adamantina Futsal Sub-20 é muito recente, uma vez que teve início efetivo em fevereiro deste ano com a seleção dos atletas e formação do time.

“Nosso objetivo nessa competição era participar. E quando conseguimos a classificação entre os quatro primeiros, ficamos muito felizes. Mas, por causa de um ponto demos o azar de cruzar com Guararema nas quartas de finais, que é um dos melhores times Sub-20 do Estado, apesar de fazermos dois ótimos jogos, perdemos, mas saímos de cabeça erguida”, afirmou.

Daniel relatou ainda que a maior dificuldade encontrada nesses quatro meses de projeto foi a parte financeira. “Acreditávamos que resgatando a paixão do adamantinense pelo Futsal haveria uma adesão em patrocínio”. O que não aconteceu, segundo ele.

Agora, a diretoria da equipe traça os objetivos para o segundo semestre. Será feita reformulação do time, de acordo com o presidente, que passará pela comissão técnica e pelos atletas. A próxima competição a ser disputada por Adamantina é os Jogos Regionais, no mês de julho.

Assista a entrevista na íntegra no portal adamantinanet.com.br ou nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube).

Por Folha Regional Adamantina

