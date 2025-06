EE Helen Keller é premiada como Escola Olímpica na Omasp 2025

Unidade teve 34 alunos condecorados com medalhas e certificados pelo resultado obtido na segunda fase da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo

Da Redação

Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira, 25, no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal de Adamantina, a EE Helen Keller foi eleita Escola Olímpica em razão do resultado obtido pelos estudantes na segunda fase da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp).



A EE Helen Keller teve 34 medalhistas entre os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio: Arthur Davi Pereira; Nicoly Emanuele Arantes da Silva, Ana Carolina Batista Campos; Luiza Samora Batista; Tauane Micaele Frasson; Cauan de Lima Costa Ferreira; Pedro Torturelo Manoel; Luiz Emanuel de Albuquerque; ÉVelyn Palharine do Espirito Santo; Luiz Miguel da Silva Jobe Sanches; Felipe Vinícius Campanha de Souza; Murilo Cortez Campos; Leonardo Davoli Venciguer; Joao Antonio Silva Gutierrez; Yago Lemes dos Santos; David Richard Moreira Florentino Rubiar; Maria Luiza Soares de Souza; Daniel de Deus Silva dos Santos; Antonela Guedes; Pablo Miguel Pimentel Iannicelli; Yasmin Procopio do Amaral Basso; Gunther Meyer Pinton; Sofia Guimarães dos Santos Ferreira; Helena Franzo Justo; Giovanna Beatriz Benites Silva; Matheus Ribeiro Da Silva, Luana Delvechio de Freitas Duarte; Larissa Cavaccini Sanches;

Brenda Fuzari Rodrigues; Nícolas Henrique Fukushima Ribeiro; Maria Eduarda Duarte Melo; João Gabriel Torturello Batista, Amanda Marinho Rodrigues; e Lucas da Silva Garcia.

Participaram da etapa, aplicada entre os dias 5 e 7 de maio, os estudantes de cada ano ou série com as melhores pontuações nas questões de matemática na Prova Paulista do 1º bimestre.

Nesta etapa, os concorrentes tiveram o desafio de resolver 20 questões de múltipla escolha, on-line, focadas no raciocínio lógico e na análise de práticas matemáticas relacionadas à vida cotidiana.

Além dos estudantes medalhistas, a EE Helen Keller foi representada pela professora Patrícia Rossi Fernandes, que recebeu o certificado de Professora Olímpica, pela Coordenador Gestão Pedagógica de Área Curricular (CGPAC) da área de Exatas e Ciências da Natureza, professora Marines Jesus dos Santos e pelo professor Claudemir Garbelini, que atua como Professor Especialista em Currículo (PEC) da Diretoria de Ensino e ministra aulas no período noturno da unidade.

Além da medalha de ouro, os estudantes Arthur Davi Pereira, Nicolly Emanuele Arantes da Silva e Ana Carolina Batista Campos, foram classificados para a terceira fase da Omasp, prevista para o segundo semestre. Os estudantes terão acesso a um treinamento especial com aulas intensivas de matemática com professores especialistas em olimpíadas. Para os medalhistas de ouro, ainda estão previstos convites para participação na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).