Câmara solicita cópias de documentos relacionados à passarela do pontilhão interditada

Interditada desde fevereiro deste ano, a situação da passarela de pedestres do pontilhão da Rua Joaquim Nabuco foi tema de um pedido de informações por meio do Requerimento nº 131/2025, apresentado na última sessão ordinária da Câmara Municipal.

Os vereadores querem cópia integral do projeto técnico elaborado para a construção ou manutenção do passeio de pedestres, conforme anunciado pela Prefeitura, assim como o envio de cópia do contrato, além do processo de contratação (licitação, dispensa) firmado para a elaboração do projeto técnico ou eventual execução da obra no local.

“Essas informações visam ampliar a compreensão da população e dos vereadores quanto às providências adotadas pelo Poder Executivo e à viabilidade da solução definitiva para a passarela interditada, justificaram Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri, autores do pedido.

Após receber a aprovação no plenário, o Requerimento foi encaminhado à Prefeitura para que forneça as informações dentro do prazo legal.

Por Folha Regional Adamantina

.