Criança fala com PM pelo 190 e pede socorro para a mãe em Adamantina

Um caso de emergência registrado em Adamantina no último dia 17 de junho chamou a atenção das autoridades e do público nas redes sociais. Uma ligação ao número 190, feita inicialmente por uma mulher debilitada e depois por seu filho, mobilizou o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) do CPI-8, sediado em Presidente Prudente, além de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

Segundo relato em vídeo divulgado pelas corporações, o cabo Cabrera, de plantão no COPOM, recebeu uma ligação de uma mulher que conseguiu apenas pedir ajuda antes de sua voz falhar. Logo em seguida, seu filho, Mateus, assumiu a interlocução. Em tom de desespero, o menino alertou: “Tio, minha mãe desmaiou. Vem rápido, tio. Mamãe precisa de muita ajuda.”



Visivelmente abalado, o garoto não soube informar o endereço completo, mas disse que estavam em Adamantina. Com calma, o policial orientou: “Mateus, fica calmo para eu poder te ajudar.” Durante o diálogo, o menino conseguiu que a mãe, mesmo muito fraca, dissesse o nome da rua, o que permitiu a localização e o envio das equipes de resgate.

Ao chegarem à residência, os policiais militares, soldados Servantes e cabo Lins, foram recebidos pelo pequeno Mateus, que abriu a porta com a chave conforme instruções anteriores. A mulher, identificada como Renata, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o 1º sargento Valente e o cabo Costabile, ela estava consciente, porém desorientada, com pressão baixa. Após estabilização, foi levada à Santa Casa de Adamantina.

No vídeo, Renata agradece emocionada e destaca que a atitude do filho foi resultado de orientações que ela havia dado dias antes. “Graças ao que ensinei recentemente a ele, ele pôde me ajudar.” O sargento Valente reforçou a importância de ensinar às crianças como usar os números de emergência, saber dados como nome dos pais, endereço e telefone de contato.