Adamantina realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Adamantina realiza no dia 27 de junho, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro tem como objetivo discutir a temática que será: "20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência acontece a partir das 7h30 no auditório Miguel Reale no Campus II da FAI.



A organização é do Conselho Municipal de Assistência Social e conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social.

O palestrante será: Pedro Luis Menti Sanchez que é Advogado, mestre em Direito (UNIVEM/SP), especialista em Direito Administrativo e Gestão Municipal (UNIToledo/Araçatuba/SP) e em Gestão de Políticas Públicas (UNI Dom Bosco/SP).

Após a explanação do tema principal, os participantes serão divididos em 5 diferentes eixos que vão discutir:

Eixo 1 – Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades;

Eixo 2 – Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional;

Eixo 3 – Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no SUAS;

Eixo 4 – Gestão Democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS;

Eixo 5 – Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.



Conforme o manual orientador que traz informações sobre a realização do evento, essas conferências contam com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, sendo espaços amplos e democráticos de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as várias políticas públicas.

Após a realização das conferências municipais, acontecem as etapas estaduais que culminam na conferência nacional.



Jornalista Natacha Dominato

