Acidente em vicinal mata duas pessoas

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de duas pessoas na noite desta terça-feira (24), na Vicinal Marcelo Lorenzetti, estrada que liga Dracena ao distrito de Jaciporã.

A colisão frontal envolveu dois veículos — um Chevrolet Corsa e um VW Fox — por volta das 18h25. Um dos automóveis era conduzido por Isabela Pires, de 25 anos, professora que lecionava em Jaciporã. O outro motorista era Douglas dos Santos Silva, de 34 anos. Ambos estavam sozinhos em seus respectivos carros no momento do acidente.

As vítimas foram socorridas em estado gravíssimo pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal do Bairro São Cristóvão, em Dracena. Apesar dos esforços médicos, os dois condutores não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito pouco depois de darem entrada na unidade.



A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A Perícia Técnica também compareceu, realizando os trabalhos necessários para investigar as causas do acidente, que seguem sendo apuradas.



A morte precoce de Isabela e Douglas comoveu as comunidades de Dracena e Jaciporã, especialmente no meio escolar, onde a jovem professora era conhecida e querida. (Por: Redação – Foto: Corpo de Bombeiros)