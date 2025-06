FAI promove minicurso de Alfabetização Digital e Combate à Desinformação para a Terceira Idade

Por meio de uma iniciativa dos cursos de Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), o Centro Universitário de Adamantina (FAI) promoverá um minicurso de Alfabetização Digital e Combate à Desinformação para a Terceira Idade no dia 5 de julho, um sábado.

A proposta é que os participantes aprendam a identificar mensagens enganosas, a usar ferramentas gratuitas para checar informações antes de compartilhar, a entender como funcionam as redes sociais, a se proteger contra golpes virtuais e a compartilhar conteúdos com responsabilidade.

“O objetivo é capacitar os idosos a reconhecer as características de desinformação, utilizar ferramentas de verificação, compreender o papel dos algoritmos na ampliação de conteúdos polarizadores, adotar práticas éticas na navegação e no compartilhamento on-line”, explicou o palestrante e coordenador do minicurso, Prof. Me. Lucas Eduardo Silva de Oliveira.

O minicurso será ministrado das 8h às 11 horas, no Laboratório de Informática 11, no Bloco 2 do Câmpus II. Mas as vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo link https://forms.gle/paTzMPpKTPoMYqAh6.

“A alfabetização digital é muito importante e necessária agora para combater informações falsas na internet. Para os idosos, isso é ainda mais urgente. Como eles usam cada vez mais redes sociais, acabam expostos a mentiras que podem influenciar suas decisões e pensamentos, trazendo riscos. Ensinar sobre o uso correto da tecnologia ajuda a melhorar o senso crítico deles, impedir a circulação de notícias falsas e promove sua inclusão e educação no ambiente digital”, completou Lucas Oliveira.

Por Daniel Torres

