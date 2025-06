Vereadores pedem informações sobre investimento no aniversário da cidade

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, foi apresentado o Requerimento nº 130/2025 que solicita informações relacionadas às atividades e investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no aniversário de Adamantina – 76 anos completados dia 13 de junho.

“Nas recentes celebrações do aniversário do município, houve uma clara ausência de eventos culturais oficiais que realmente valorizassem e envolvessem a população; a promoção de atividades culturais e festivas é fundamental para fortalecer o senso de pertencimento, incentivar o lazer, e valorizar a cultura regional”, destaca o texto do documento assinado por Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri.

Os autores também questionam se houve planejamento específico para estas comemorações e pedem o envio detalhado, bem como relação de recursos financeiros destinados a ações.

“Quais foram os critérios adotados para a escolha das atividades realizadas e dos parceiros ou artistas envolvidos? Existe previsão para a realização de eventos culturais oficiais em outras datas comemorativas do município? Se positivo, solicitamos informações sobre o cronograma e o orçamento previsto. Quais ações a Secretaria pretende adotar para ampliar e qualificar as celebrações culturais municipais, garantindo maior participação popular e visibilidade para a cultura local?”, acrescentam.

O Requerimento foi aprovado no plenário da Casa de Leis e endereçado à pasta para as devidas respostas.

Por Folha Regional Adamantina

