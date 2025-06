Vereador cobra reforço na equipe do pronto-socorro de Adamantina

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Adamantina, realizada na segunda-feira (16), o vereador Cid Santos apresentou uma indicação ao prefeito José Carlos Tiveron solicitando providências urgentes para o reforço da equipe de profissionais do pronto-socorro municipal. A proposta visa a contratação de mais médicos, enfermeiros e auxiliares, por meio de convênio com a Santa Casa local, como forma de melhorar o atendimento prestado na unidade de urgência e emergência.

De acordo com o vereador, a indicação foi motivada pelas constantes reclamações da população quanto à demora no acolhimento e à sobrecarga enfrentada pelos profissionais de saúde. “Mais uma vez vou implorar à Santa Casa e ao nosso prefeito Tiveron”, declarou o vereador em plenário, com tom de apelo. Segundo ele, a situação tem se agravado, especialmente em períodos de maior demanda, colocando em risco a qualidade do serviço prestado à comunidade.

A solicitação foi encaminhada ao Executivo Municipal, com pedido para que a Secretaria Municipal de Saúde analise meios visando a viabilidade da ampliação da equipe de atendimento. Para o vereador, a medida é fundamental para assegurar um serviço mais ágil, humanizado e digno aos munícipes que dependem da rede pública de saúde em momentos de emergência.

Nos últimos meses, o pronto-socorro de Adamantina tem sido alvo frequente de críticas por parte da população, sobretudo pela demora no atendimento e pela falta de estrutura suficiente para absorver a demanda. Cid Santos reforçou seu compromisso com a causa e afirmou que continuará acompanhando de perto a situação, cobrando ações concretas do poder público para solucionar os problemas enfrentados na unidade.

“A saúde não pode esperar. Estamos falando de vidas e de pessoas que merecem ser acolhidas com respeito e eficiência. É preciso ampliar a equipe e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e de atendimento para os pacientes”, concluiu o vereador Cid Santos.

