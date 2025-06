ExpoVerde 2025: Administração busca viabilizar evento com estrutura menor, nos moldes de uma Feira do Verde

A inviabilidade financeira de realização da ExpoVerde 2025 – no patamar do ano passado por exemplo, quando custou mais de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos – segue gerando repercussão pela cidade. E nesta semana a Administração Municipal revelou que estão em “tramitação” estudos para promover um evento de menor proporção, porém, nos moldes de uma Feira do Verde.

“Há alternativas em discussão. Em breve o prefeito [José Tiveron] deve se pronunciar sobre o tema”, diz trecho de uma nota publicada pela Prefeitura.

Em entrevista ao Grupo Joia o secretário de gabinete Wilson Alcantara afirmou que a intenção é manter as tradições culturais da cidade e por isso a Administração está empenhada em fazer a Feira.

“Existem dificuldades. Estamos passo a passo acompanhando as dificuldades financeiras do Município, porque temos que manter os pés no chão, mantendo o equilíbrio fiscal e financeiro. Mas a gente está trabalhando intensamente, com reuniões acontecendo todos os dias, então acredito que dentro de alguns dias teremos um posicionamento do prefeito para a população”, projetou.

Tiveron, em entrevista à TV Folha Regional, apontou também a possibilidade de parceria ou investimento da iniciativa privada, talvez até fazer um evento menor.

“Nós precisamos pensar na mudança de formato. Fazendo isso acredito que a gente consiga realizar uma Feira ainda este ano”, declarou Alcantara.

Por Folha Regional Adamantina

.