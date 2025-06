Programa Loja do Futuro do Sebrae-SP chega a Adamantina com palestra sobre inteligência artificial

O Sebrae-SP, a FecomercioSP e o Sincomércio de Adamantina, regional da Nova Alta Paulista, promovem no dia 30 de julho, às 19h, a palestra gratuita “O futuro do varejo: como a Inteligência Artificial pode acelerar suas vendas”, que marca o lançamento do Programa Loja do Futuro na cidade. A ação será realizada no Anfiteatro Fernando Paloni, anexo à Biblioteca Pública Municipal, e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/ yEdPzLn2mm .

A apresentação será conduzida pelo palestrante Evandro Di Todaro Júnior, que é mestre em Engenharia de Materiais pela USP e possui experiência em gestão, tecnologia e inovação. Professor em cursos de MBA da FGV, atualmente é consultor de Qualidade no Sebrae-SP.

Na ocasião, os participantes também terão a oportunidade de conhecer toda a trilha do Programa Loja do Futuro, que tem como objetivo proporcionar melhorias na gestão dos negócios, apresentar ferramentas para a modernização das lojas e apresentar tecnologias que possam contribuir para a implementação de inovação nas empresas.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, Sesc, Senac, Associação Comercial e Fatec de Adamantina.

Serviço

Lançamento do Programa Loja do Futuro

Data: 30 de julho

Horário: 19h

Local: Anfiteatro Fernando Paloni – Anexo a Biblioteca Pública Municipal, localizado na Av. Adhemar de Barros, 196, Centro, Adamantina/SP

Inscrições: https://forms.office.com/r/ yEdPzLn2mm

.