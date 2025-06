Após vencedor perder prazo, novo processo será feito para contratar maestro da Banda Marcial

Com as atividades suspensas desde março deste ano, a Banda Marcial e a Orquestra de Viola Caipira de Adamantina ainda estão sem maestro para ministrara as aulas e coordenar as apresentações. A indefinição tem gerado reclamações, a exemplo do protesto feito pelos alunos e familiares em recente evento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Mas, nesta semana, a Prefeitura mais uma vez se posicionou a respeito da situação. Entre as informações passadas durante entrevista no Grupo Joia de Comunicação, a secretária municipal de finanças Paula Andréia Valése relatou que o processo licitatório já ocorreu, porém, não terminou da forma que se esperava.

“Foi aberto o processo licitatório e transcorreu dentro da normalidade. Inclusive, ele está à disposição para quem quiser ver. Houve um vencedor, que seria o maestro da Banda e da Orquestra de Viola Caipira. Mas não foi contratado porque o vencedor da concorrência perdeu o prazo na apresentação de documentos. Neste caso, não tínhamos o que fazer”, explicou.

Após a Administração Municipal exonerar o então maestro da função em comissão que exercia na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, existe a necessidade de encontrar um novo responsável pelos projetos.

“Já estamos tomando todas as providências para uma nova contratação [licitação]”, completou Paula.

Por Folha Regional Adamantina

