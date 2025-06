EE Helen Keller promove etapa da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Escolas com turmas de ensino fundamental II (6º ao 9º ano) têm até o dia 30 de junho para promoverem a VI CNIJMA

A Escola Estadual Helen Keller deu um passo importante na promoção da educação ambiental com a realização da etapa inicial da VI CNIJMA – Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Com o tema “Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, a iniciativa é um processo de mobilização para que as escolas desenvolvam jornadas pedagógicas com projetos e ações propositivas de enfrentamento às mudanças climáticas, fortalecendo a educação ambiental.

Durante a conferência, os alunos participaram de uma programação diversificada: com exposição dos objetivos da CNIJMA, pelo professor Tiago Rafael dos Santos Alves; contextualização sobre justiça climática, pelo professor Daniel Squizatto; e apresentação do trabalho intitulado “O uso de bombas de sementes nos processos de recuperação florestal – uma experiência na Escola Estadual Helen Keller em Adamantina/SP”, pelos professores Everton dos Santos e Juliana Françoso. O projeto, desenvolvido pelos próprios estudantes ao longo do 2⁰ semestre de 2024, foi selecionado como proposta da unidade para enfrentamento aos desafios ambientais da região.

Além da aprovação do projeto, a aluna Mirian Rafaella Novais de Andrade, do 9⁰ ano B, foi eleita delegada para representar a escola nas próximas etapas da CNIJMA. A estudante Kyara Victoria Oquiali dos Santos, do 7⁰ ano B, também foi escolhida pelos seus pares como suplente. Com apenas 14 anos, Mirian terá a missão de levar adiante as ideias e propostas discutidas no evento.

A iniciativa reforça o compromisso da unidade escolar com a construção de uma consciência ambiental crítica e cidadã, estimulando o protagonismo juvenil.



VI CNIJMA

Promovida pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em parceria com os Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a CNIJMA visa promover o conhecimento e o envolvimento ativo dos participantes na busca por soluções para os desafios ambientais mais urgentes da atualidade, configurando-se em um processo dinâmico de diálogos e encontros, centrado na valorização da cidadania ambiental nas escolas e comunidades.

Desde sua criação em 2003, a CNIJMA já mobilizou mais de 20 milhões de pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens, professores e gestores das áreas de educação e meio ambiente.