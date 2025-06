Prefeito José Tiveron conquista R$ 3,5 milhões para construir pista de atletismo em Adamantina

A cidade de Adamantina dará um importante passo rumo à modernização da infraestrutura esportiva com a conquista de um investimento de R$ 3,5 milhões destinado à construção de uma pista de atletismo de alto rendimento. O anúncio foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante cerimônia realizada nesta terça-feira (17), em Presidente Prudente.

O prefeito de Adamantina, José Tiveron, esteve presente no evento e celebrou a conquista, destacando o impacto positivo que o novo espaço terá para o esporte local. “A nova pista é um sonho antigo dos nossos atletas e abre caminho para a descoberta de novos talentos, oferecendo estrutura adequada para treinamentos e competições”, afirmou o chefe do Executivo.

O município tem tradição no atletismo e é berço de nomes que se destacam em competições nacionais e internacionais, como os atletas olímpicos Lucas Marcelino, no salto em distância, e Izabela Silva, no lançamento de disco. Ambos representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e Izabela também teve participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano 2000.

A área prevista para receber a pista possui cerca de 18 mil metros quadrados e está localizada ao lado do trevo principal da cidade. A atual administração estuda a viabilidade de implantar o projeto naquele local, com possibilidade de integrar a estrutura a um complexo esportivo maior, que inclui o ginásio municipal de esportes, quadras de apoio, o recinto poliesportivo e o campus III da Fundação Educacional de Adamantina (FAI).

Além do recurso para a pista de atletismo, Adamantina também foi contemplada com R$ 70 mil por meio do programa Município Agro, do Governo do Estado de São Paulo. Com apoio do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, o valor será destinado a ações que visam o fortalecimento da agricultura local, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor rural.

Por Folha Regional Adamantina

+