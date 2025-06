Idoso de 77 anos fica ferido após tombar caminhonete em vicinal

Um idoso de 77 anos precisou ser socorrido na tarde desta segunda-feira (23) após se envolver em um acidente de trânsito na estrada vicinal Antônio Mestriner, em Birigui. Ele conduzia uma caminhonete S10 que acabou tombando no km 1 + 700 metros, sentido bairro rural Taquari.

A Polícia Militar e uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência. O idoso foi retirado do interior do veículo pelos socorristas e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal da cidade, apresentando escoriações pelo corpo.

Segundo relato da própria vítima, ele trafegava pela vicinal quando perdeu o controle da direção, ocasionando o tombamento da caminhonete, que parou no acostamento da via. A Polícia Militar permaneceu no local preservando a cena do acidente. Não houve necessidade de interdição da rodovia.

Ainda não há informações precisas sobre a dinâmica do acidente. O caso foi registrado como acidente de trânsito seguido de tombamento e será apurado pelas autoridades competentes.

Por Diego Alves/ Birigui Notícias da Hora