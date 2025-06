Copa Pratas da Casa de Adamantina é sucesso com Resenha E.C. o grande campeão

Com um excelente público de esportista de Adamantina e cidades vizinhas que tomaram conta da arquibancada e as dependências do campo da ADPM Polícia Militar de Adamantina no sábado (7), à tarde, foi realizada a grande final da Copa Pratas da Casa de Adamantina de Futebol Médio.

Na decisão, a equipe do Resenha E.C./ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem Dr. Fernando Jacinto/ WL Barbearia e o Adamantina City F.C/ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência/ JR Medicina Equina fizeram uma final disputada, equilibrada e acirrada até o apito final.

Em campo o jogo foi de final eletrizante e chance de gols desperdiçadas pelos dois times. O Resenha E.C. conquistou o título de campeão, com um gol marcado aos 17 minutos da etapa inicial, pelo bom lateral esquerdo Júnior “Jú” Miranda, que dominou com a perna direita e acertou um petardo com a esquerda, sem chance para o bom goleiro João, que nada pode fazer.

O jogou foi até seu final assim apesar das chances de gols desperdiçadas pelos os dois times. O título ficou com o time do Jardim Brasil.

TIRO DE GUERRA

Os atiradores do Tiro de Guerra juntamente com o SGT Leonardo Souto desfilaram com a bandeira do Brasil e os garotos das Escolinha, com bandeira do Estado de São Paulo e Adamantina

PRELIMINAR E HOMENAGEM

Antes da final os organizadores realizaram o jogo da categoria sub -9 entre Ferinhas Fut/ Adamantina e Escolinha Vitor Caldeira/ Lucélia e prestaram várias homenagens.

CLASSIFICAÇÃO

-Campeão: Resenha E.C.

-Vice: Adamantina City

3° Lugar: Portuguesa

DEFESA MENOS VAZADA.

Os goleiros Guilherme e Rafael (Resenha E.C.)

ARTILHEIRO

Adenilson Dê com 10 gols (Adamantina City)

SUCESSO

A 1ª edição da Copa Pratas da Casa de Adamantina de Futebol Médio realizada nas ultimas semanas movimentou a Cidade Jóia e se transformou em um grande sucesso de organização.

A grande final mostrou que o evento foi coroado de grande êxito e foi muito elogiado por atletas, dirigentes e esportistas em geral.

ARBITRAGEM

Rauiri Miranda e David Sorriso

MESÁRIO

Marcio Néri.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.