Torneio de Futebol Médio do Parque Iguaçu terá início nesta terça-feira (10)

A diretoria do Parque Iguaçu F.C. sob a coordenação esportiva dos membros Rubira, Cesinha Gama e Lucas Freitas, inicia nesta terça-feira (10), os primeiros jogos da 1ª fase da 6ª edição do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio, que contará com a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

A tradicional competição esportiva será realizada nos 10, 11e 15, na praça esportiva do bairro. Confira os confrontos que serão realizados:

TERÇA-FEIRA (10)

Início da competição com 4 bons confrontos confira.

1º Jogo – às 19h00 -Amigos do Fut/Flórida Paulista FC x S.E. Hookan Valem / Supermercado Godoy Rede Smart

2° Jogo – Arsenal/ Mariápolis x Portuguesa

3° Jogo – Unidos do Jardim Brasil F.C. x Vila Freitas F.C./ Star Motos/Barraca Arlete Salgados

4º Jogo – Furacão F.C. x AFFA FC

QUARTA-FEIRA (11)

Acontece mais 4 jogos encerrando a primeira fase confira os jogos.

5° Jogo às 19h00 – Arsenal F.C./ Supermercado Godoy Rede Smart x Galácticos F.C./ Lucélia

6° Jogo – Atlético x Os Primos F.C.

7 ° Jogo – Resenha E.C./Supermercado Godoy Rede Smart x Eletro Lis/ Flórida Paulista F.C.

8° Jogo – River Plate F.C./ Lucélia x Vila Jamil F.C./ ZF Consultoria e Segurança.

DOMINGO (15)

O encerramento do evento esportivo será realizado no domingo (15) com os jogos das quartas de finais, semifinais e finais à partir das 8h30.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações de troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio surpresa.

No local, terá completo serviço de bar e som ambiente.

PROIBIDO

Os organizadores comunicam que nos dias do evento esportivo estará proibido entrar com culer ou caixas de isopor de cerveja.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.