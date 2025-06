FAI Adamantina perde para Guararema em casa pela Liga Paulista de Futsal

Na primeira partida pelas quartas de finais da disputada e difícil Liga Paulista de Futsal Sub-20, a equipe da FAI Adamantina Futsal saiu derrotada por 3 a 1, para o bom time do Guararema Futsal.

O duelo entre às duas equipes aconteceu no sábado (7), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina.

As duas equipes voltam a se encontra em quadra no sábado (14) no Ginásio de Esportes em Guararema.

Neste segundo jogo, o time de Guararema que estará jogando em casa precisa apenas do empate ou vitória simples para conseguir a vaga da classificação para as semifinais. Para a equipe do FAI Adamantina Futsal somente a vitória interessa, sendo portanto, uma missão difícil e será uma grande batalha.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.