Adamantina City e Resenha F.C. são os finalistas da Copa Pratas da Casa

As equipes do Adamantina City FC/Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência/ JR Medicina Equina e Resenha E.C./ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem Dr. Fernando Jacinto/ WL Barbearia são os finalistas da 1ª edição da Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina.

As duas equipes ganharam o direito de chegar a grande decisão ao derrotar os seus adversários Portuguesa F.C./ Fort Pedras Marmoraria e Vila Freitas F.C./ Barraca da Arlete/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Marquinhos Eletricista.

Em partida pelas semifinais realizada na noite de terça-feira (3) no campo do Parque Cecap de Adamantina.

OS JOGOS

VITINHO MARCA NO ÚLTIMO MINUTO E GARANTE ADAMANTINA CITY

O Adamantina City F.C. do treinador Lê Body e auxiliar Paulinho Eletricista, garantiu sua classificação no último minuto do 2° tempo.

Após um 1º tempo equilibrado e chances de gols desperdiçadas o jogo ficou no 0x0.

Na segunda etapa o atacante artilheiro Adenilson Dê (Adamantina Cty), abriu o placar. Não demorou muito Maurício (Portuguesa) empatou. Quando faltava um minuto do final em uma falta próximo a área, o atacante Adenilson Dê rolou para Vitinho que acerto um petardo sem chance ao goleiro Edinho (Portuguesa) garantindo a classificação para a final para alegria dos torcedores do City.

NO PRIMEIRO TEMPO ADRIANO TIOSSI GARANTE RESENHA E.C. NA FINAL

A classificação do Resenha E.C. para a final saiu dos pés do bom meio campista Adriano Tiossi, que na 1ª etapa fez o gol que garantiu a vaga na final.

Na 2ª etapa em jogo muito disputado a Vila Freitas foi pra cima tentando a todo custo o gol, mas esbarrou na muralha do goleiro chamado Guilherme que praticou grandes defesas garantindo a vitória do time.

ARBITRAGEM

Raiuri Miranda e David Sorriso

MESÁRIO

Márcio Nery

FINAL NA ADPM

A disputa final entre as duas equipes será no sábado (7), à partir das 16h00 no campo da ADPM Polícia Militar de Adamantina

ORGANIZAÇÃO

Raiuri Miranda e David Sorriso.

Por: Jair Kbça – Fotos: Rita Nery

.