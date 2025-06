SAAMA realiza distribuição de mudas em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para comemorar a data, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, está fazendo a distribuição de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas na praça Élio Micheloni. Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para comemorar a data, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, está fazendo a distribuição de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas na praça Élio Micheloni.

Aqueles que desejarem muda da espécie nativa, poderão escolher entre as opções: Jacarandá – Mimoso; Ipê Rosa; Ipê Branco; Jatobá; Pau d’alho e Angico. No entanto, estão sendo distribuídas também as espécies frutíferas e aromáticas que são: Mamão; Caju; Calabura; Amora; Jaca; Moringa; Alecrim; Pitanga e Tamarindo.