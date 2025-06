San Remo vence e mantém a liderança na Copa Alta Paulista de Veteranos

Mantendo 100% de aproveitamento, a invisibilidade e liderança do Grupo A, com 12 pontos ganhos, na 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio, o San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/Itamar Eletricista/ Alencar Encanador/Zé Valente/ Supermercado Godoy/ Paulão Construtor, conquistou mas um resultado importante na competição veterana regional.

O tradicional time do Jardim Brasil venceu por 4 a 0 o aguerrido time do Laío F.C./ Adamantina/ Mecânica Gorreri/ Anderson Veículos.

Destaque para o bom meio atacante Jackson Lima, que balançou as redes em 3 oportunidades e Eduardo “Bolinho” fechou o placar.

EQUIPES DE OSVALDO CRUZ VENCERAM

A décima rodada 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de realizada no domingo (1) no campo do Parque Cecap de Adamantina, apresentou mais duas partidas.

Associação Cruzvaldense Esportes/ Mazucato/ Bar Adoc Osvaldo Cruz do Rogério/ MP Veículos venceu por 2 a 1, o Clube dos 40 F.C./ Lucélia. Os gols foram marcados por Márcio e Paschoal.

Já o outro time osvaldocruzense CME de Osvaldo Cruz F.C. derrotou o Mariápolis E.C., por 4 a 0. Os gols foram assinalados pelos jogadores Eduardo Capóia (2), Flávio “Dentinho” e Vander “Careca”.

CRAQUE DA RODADA

Jackson Lima (San Remo E.C.)

ARBITRAGEM

Claudemir Tureba

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 12

Pracinha – 9

ABC – 6

CME Osvaldo Cruz – 6

Grupo Master – 6

Birigui – 6

Amigos do Laío – 3

Mariápolis – 0

GRUPO – B

Parque Iguaçu – 12

Lobos – 9

Cruzavaldense – 8

Flórida Paulista – 7

Brahmanos – 6

Pacaembu – 5

Clube dos 40 – 1

Alamandas – 0

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Veteranos da Alta Paulista.

COORDENAÇÃO

Osvaldo Silva “Peixeiro”, Vinícius Bussi e Marcel Bussi.

Por: Jair Kbça

