Professores da escola Helen Keller apresentam projeto destaque de recuperação florestal em Fórum Socioambiental

Os professores Juliana Françoso, Tiago Rafael e Everton Santos apresentaram, na noite de terça-feira (3), o trabalho “O uso de bombas de sementes nos processos de recuperação florestal – uma experiência na Escola Estadual Helen Keller em Adamantina/SP” no III Fórum Socioambiental do Conest/Uemasul, durante o I Encontro Internacional da Amazônia Oriental.

O estudo é resultado de duas disciplinas eletivas, na área ambiental, desenvolvidas no ano de 2024 com os estudantes do Ensino Médio da EE Helen Keller.

O trabalho discutiu o uso de bombas de sementes como uma técnica inovadora para a recuperação de áreas degradadas. A apresentação destacou a experiência bem-sucedida da Escola Estadual Helen Keller em Adamantina, que utilizou essa técnica para restaurar a biodiversidade local em área próxima à Escol Técnica Estadual Eng. Herval Bellusci.

A iniciativa demonstrou a importância da colaboração entre escola, comunidade e organizações ambientais para promover a conservação da natureza.

O estudo foi amplamente elogiado pelos responsáveis pelo painel, inclusive com a sugestão de continuidade e ampliação da iniciativa.

Os professores agradecem aos envolvidos na organização do evento e aos participantes pelo engajamento e troca de conhecimentos.