Secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila, destaca na TV Folha Regional eventos da programação do aniversário de 76 anos de Adamantina

Com a abertura oficial das comemorações dos 76 anos de Adamantina na manhã do último domingo (1º), na praça Élio Micheloni, com o hasteamento do pavilhão, a TV Folha Regional recebeu para uma entrevista especial a secretária municipal de cultura e turismo Ana Queila Zanardo para falar da programação de aniversário.

O tema escolhido é ‘A força do passado e o compromisso com a renovação’, segundo ela, porque Adamantina tem um passado com grandes feitos, cresceu muito e conseguimos perceber o avanço em tantas áreas e agora precisa se reinventar e para progredir para um futuro melhor.

“O 2º Moto Rock, no dia 29 de junho, das 8h às 13h, promete movimentar bastante a nossa cidade, porque, além da Cultura, trará o Turismo com a presença dos motociclistas de toda a região e, ainda, o Empreendedorismo aliado Entretenimento ao simultaneamente uma edição descentralizada da Feira da Mulher Empreendedora. Portanto, contaremos com diversos parceiros e colaboradores neste evento para agitar com as motos, show de Rock, food trucks e outras atrações. OU seja, para toda a família”, enfatizou.

Na sexta-feira (6), às 9h, tem apresentação de cinema do Cine Clube “Viva a Memória”.

Sábado (7) está marcado o 1º Torneio de Tênis de Mesa no centro comunitário da Amjaip, a partir das 8h. Na mesma data, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, haverá na Casa Afro uma Oficina de Tranças para Cabelo Afro e Consciência. E com início às 15h, na ADPM, a final 1ª da Copa Adamantina Pratas da Casa de Futebol Médio.

A secretária informou também que a programação traz para o domingo (8) a Feira Casa Afro com a participação de diversos expositores, praça de alimentação – inclusive com Acarajé – e música por meio do Concurso de Atabaque.

A entrevista completa pode ser assistida nas plataformas digitais do Folha Regional, como Facebook e YouTube, além do portal adamantinanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

