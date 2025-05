Unimed Adamantina promove Campanha do Agasalho 2025 para arrecadar roupas de frio e cobertores

A Unimed Adamantina lançou oficialmente a Campanha do Agasalho 2025, uma iniciativa solidária voltada para arrecadar roupas de frio e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha segue até o dia 12 de junho e conta com quatro pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, a ação tem como objetivo mobilizar a comunidade em prol do bem-estar daqueles que mais necessitam. Podem ser doados agasalhos em bom estado e cobertores, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, responsável pela triagem e distribuição das doações.

Os pontos de arrecadação estão localizados nos seguintes endereços:

-SEDE DA UNIMED – Avenida Rio Branco, 258

-CENTRO MÉDICO – Avenida Rio Branco, 310

-CENTRO DE TERAPIAS 1 – Rua Dona Josefina Dall Antônia Tiveron, 121

-CENTRO DE TERAPIAS 2 – Alameda Navarro de Andrade, 299

A campanha reforça o compromisso social da Unimed Adamantina e destaca a importância da solidariedade comunitária. A cooperativa convida toda a população a participar da campanha, contribuindo com itens que farão a diferença na vida de muitas pessoas neste inverno.

“Pequenos gestos de solidariedade podem aquecer muitos corações”, destaca a equipe organizadora da campanha. A participação da sociedade é fundamental para que mais famílias possam enfrentar o frio com dignidade e conforto.

Por Siga Mais

