ADNAP elege nova diretoria para o biênio 2025/2026 com Vilma Guelsi na presidência

No último dia 15 de maio, a Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP) realizou a eleição de sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. Com apenas uma chapa inscrita dentro do prazo regulamentar, o grupo liderado por Vilma Josefa Guelsi de Alcântara foi eleito para conduzir os trabalhos da associação nos próximos dois anos.

Com o slogan “ADNAP Mais Forte”, a chapa única foi escolhida para dar continuidade às ações desenvolvidas pela entidade, que tem se destacado como uma importante força política regional, promovendo articulações e dando voz à direita na região da Nova Alta Paulista.

A nova diretoria é composta por:

-Presidente: Vilma Josefa Guelsi de Alcântara

-Vice-Presidente: Milton Anézio Salzedas

-1º Secretário: Armando Menezes da Silva

-2º Secretário: Ricardo Fernandes Rocha da Silva

-1º Tesoureiro: Mauro Jeferson Delgado Regiane

-2ª Tesoureira: Ana Cláudia Maciel Marques

CONSELHO FISCAL MEMBROS EFETIVOS:

Patrícia Mara Mesas Dominato Pinto

Rodrigo Teotônio Carvalho

Patricia Setsumi Toyoshima Moriya

SUPLENTE:

Roberto Kiyoshi Watanabe

Vilma Guelsi, que acompanha de perto os trabalhos da ADNAP desde sua fundação, assume a presidência com amplo conhecimento das pautas regionais e a confiança dos membros da entidade. Segundo ela, o principal objetivo da nova gestão é fortalecer ainda mais a atuação da associação junto aos municípios da Nova Alta Paulista.

“A ADNAP tem sido um elo fundamental entre a região e os representantes políticos. Atuamos como uma organização política regional que lidera com responsabilidade e organização os grupos políticos locais, sempre em busca de mais representatividade e desenvolvimento para a Nova Alta Paulista. Vamos seguir firmes em nosso compromisso com o futuro da nossa região”, declarou Vilma, agradecendo o apoio recebido.

Nos últimos anos, a ADNAP tem se destacado ao promover encontros com parlamentares, apresentar demandas locais e ampliar a visibilidade da região.

Por Folha Regional Adamantina

.