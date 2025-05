Empresa de Adamantina vence licitação para abate de javalis

A empresa OB Portus Solutions, com sede em Adamantina, vence a licitação do governo do Estado para manejo com abate de javalis especificamente em cinco regiões.

Será responsável pela identificação, captura e, além disso, abate de pelo menos 380 animais. Fará toda a pesquisa em áreas de conservação da Fundação Florestal do Estado.

O edital destaca, inclusive, números por estações. São 200 Parque de Ilhabela; 50 em Barreiro Rico; 50 em Angatuba; 50 em Santa Bárbara e 30 na Estação de Itirapina.

A proposta de R$ 800 mil pelos serviços foi adjudicada como vencedora, entretanto ainda não há divulgação do contrato. Mas, a empresa superou, ainda, diversos recursos de concorrentes.



Disputa atrai empresas