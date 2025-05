ARTIGO: Província, Sucupira e Legislativo…

“É índio morto, é sucupira mais um prédio, uma mansão / É matador profissional /Siri na lata, manguezal!” (CHICCO MAROLA)

“Isto deve ser obra da esquerda comunista, marronzista e badernenta.” (Odorico Paraguaçu)

By seb@r.

Nesta semana, mais uma vez, resolvi ASSISTIR a sessão do LEGISLATIVO PROVINCIANO, assim, estou cada vez mais convencido que voltamos ao tempo do outro tempo, ou seja, dos MAUS E VELHOS TEMPOS da tal SUCUPIRA, entretanto, deste lado, trata-se da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Além do mais, talvez de menos, deste lado PROVINCIANO, pode-se achar deste ou do outro lado, aquele PERSONAGEM que marcou a novela, isso é, o tal do ODORICO, também, aquele chamado de ZECA DIABO, tendo em vista que existem aquela turma da DIREITA VOLVER…

Mas, voltando a tal SESSÃO desta semana, confesso que senti uma pontinha de SAUDADE de um ou outro LEGISLADOR que não foram reeleitos ou resolveram partir para outros PROJETOS além do LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Por exemplo, não existe mais aquele DA CAPOEIRA que fazia a diferença com suas FALAS por meio da SIMPLICIDADE, entretanto, era uma verdadeira VOZ da AUTENTICIDADE naquele MEIO que nunca foi uma MENSAGEM…

Também, não existe mais um LEGISLADOR que tenha aquele toque de ORATÓRIA que sempre esteve além dos demais LEGISLADORES, assim, cada SUCUPIRA com suas escolhas democráticas, isso é, foram os VOTOS que escolheram os NOVOS/AS LEGISLADORES/AS e ponto quase final…

Desta forma, como disse em uma ENTREVISTA faz algumas semanas em uma emissora de rádio local, NÃO ACREDITO nesta atual GESTÃO e muito menos com o LEGISLATIVO desta SUCUPIRA PROVINCIANA…

Como sempre, espera-se que este NOVO TIME (sic) possa estar em SINTONIA com este ou aquele lado de um mesmo lado, haja vista que tudo pode acontecer daqui pra frente, todavia, conforme o descrito acima, toda SUCUPIRA possui a PROVÍNCIA que merece, haja vista a existência das CAZAGEIRAS, ODORICO PROVINCIANO e o tal do ZECA que pode ser aquele tal de ROQUE que virou SANTEIRO…

Ah! Neste CENÁRIO DO FAZ DE CONTA, pode aparecer até mesmo o SINHOZINHO, bem como, o BEATO e tantos outros PERSONAGENS, nestes OCASOS de um TALVEZ..

Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]