Farmácia Municipal tem previsão de iniciar funcionamento no novo prédio entre junho e julho

Com base em informações prestadas à TV Folha Regional pela Secretaria Municipal de Saúde, a Farmácia Municipal finalmente será transferida para o novo endereço. O prédio fica localizado na Rua Joaquim Nabuco, ao lado do Posto Ipiranga, foi construído pela iniciativa privada e alugado no ano passado pela gestão anterior.

O início do funcionamento no local foi anunciado para dezembro de 2024, mas não ocorreu. Agora, superadas diversas pendências existentes, a atual administração municipal acredita que em 60 dias o órgão passe a utilizar o espaço.

“Entre junho e julho a Farmácia vai estar sendo mudada para o novo endereço e então começará a atender a população”, prevê a secretária Cris Jacomasso Marquetti.

Para ficar apto a receber, armazenar e dispensar os medicamentos, o prédio ainda precisa ter duas adequações ligadas à energia elétrica concluídas: a troca do padrão de energia do prédio e a instalação do gerador de energia. Depende apenas da finalização de processo licitatório.

Atualmente, a Farmácia Municipal funciona no prédio anexo ao antigo Postão, onde o espaço já é insuficiente para a demanda.

Por Folha Regional Adamantina

