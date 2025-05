Deputado visita Adamantina em agenda promovida pela ADNAP e recebe demandas da cidade

A Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP) promoveu, na semana passada, uma importante agenda política com a presença do Deputado Estadual Danilo Campetti, que visitou a cidade de Adamantina como parte de uma série de encontros pela região. O objetivo da visita foi aproximar o parlamentar das lideranças locais e apresentar demandas prioritárias para o desenvolvimento da Cidade Jóia.

Recepcionado por membros da ADNAP e pelo prefeito José Tiveron, o deputado participou de uma série de compromissos institucionais. Um dos principais momentos da agenda foi a reunião com o presidente do Lar dos Velhos de Adamantina, Nelson Baraldi, onde foi apresentado o pedido de um recurso no valor de R$ 330 mil para a entidade. A solicitação foi articulada em conjunto pela ADNAP e pelo prefeito José Tiveron, com o intuito de fortalecer os serviços oferecidos pela instituição, que desempenha um papel essencial na assistência aos idosos da cidade.

Outro pedido formalizado durante a visita foi a destinação de R$ 200 mil para a área da saúde em Adamantina. A demanda também partiu da ADNAP em parceria com o chefe do Executivo, reforçando a necessidade de investimentos no setor, especialmente diante dos desafios enfrentados no atendimento à população.

Além dos compromissos administrativos, o deputado estadual prestigiou o evento beneficente “Treinão dos Três Tambores”, realizado no Poliesportivo, demonstrando apoio às iniciativas sociais e esportivas promovidas na cidade. A presença do parlamentar no evento reforçou a importância do incentivo às atividades que integram esporte, lazer e solidariedade.

Para a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, a visita representa mais um passo no trabalho da associação para fortalecer a representatividade da região junto aos poderes públicos. “A ADNAP segue firme em seu compromisso de trabalhar por Adamantina e toda a Nova Alta Paulista, aproximando parlamentares das nossas cidades e lutando por mais investimentos e desenvolvimento regional”, destacou.

A agenda em Adamantina é parte de uma série de encontros planejados pela ADNAP com lideranças políticas em diferentes municípios da Nova Alta Paulista, com o objetivo de ampliar o diálogo e fomentar parcerias que tragam benefícios concretos para a população local.

Por Folha Regional Adamantina

