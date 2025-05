BINA BBQ representa Adamantina e região no maior churrasco do Brasil

No último sábado (17), a adamantinense Bina Aydar, proprietária do Boteco Bina BBQ, levou o nome de Adamantina e região para um dos maiores palcos gastronômicos do país: o Mr. Moo Festival, conhecido como o Maior Churrasco do Mundo, realizado em São José dos Campos (SP).

O evento, que está em sua 10ª edição, atraiu milhares de amantes da carne e da boa música, e entrou oficialmente para o Guinness Book como o maior churrasco do planeta.

Representando nossa região com orgulho, Bina participou do festival e ainda teve a oportunidade de presentear os renomados cantores César Menotti e Fabiano com o exclusivo sal de parrilla da marca, produzido com qualidade artesanal e ingredientes selecionados.

O Mr. Moo Festival é um evento All-Inclusive Premium, que reúne os principais chefs churrasqueiros do Brasil, além de contar com shows de artistas de renome nacional, como Leonardo e a dupla César Menotti e Fabiano, em uma celebração do churrasco e da música sertaneja.

Emocionada com a repercussão e a visibilidade alcançada, Bina Aydar comentou:

“Foi uma honra imensa representar nossa cidade e nossa região em um evento dessa grandiosidade. Ver o nosso sal de parrilla sendo entregue a artistas tão queridos e respeitados como o César Menotti e o Fabiano foi emocionante. Levar o sabor e a essência da Bina BBQ para o maior churrasco do mundo é um sonho realizado.”

A participação no festival reforça o compromisso da Bina BBQ com a qualidade e a paixão pela tradição do churrasco, conquistando paladares e a preferência de clientes por onde passa.

Por Folha Regional Adamantina

